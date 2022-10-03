Модели могут позавидовать: 67-летняя Долина мини-шортах и ботинках на шнуровке подчеркнула стройные ножки

Певица сразила поклонников своим смелым аутфитом.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что готова постоянно над собой работать. Артистка записывает новые песни с молодыми исполнителями. Она участвует в фестивалях, снимается в телевизионных шоу. За последние два года певица постройнела больше чем на 20 килограммов.

Также Лариса Александровна сменила гардероб. Она не боится подчеркивать свои достоинства. Для выступлений певица часто облачается в вечерние силуэтные платья. Она также любит яркие костюмы с брюками палаццо. Артистка порой затмевает более молодых коллег.

На этот раз Долина поделилась кадром, на котором предстала в эффектном наряде. Певица облачилась в комбинезон с шортами и прозрачными рукавами.  Она подчеркнула свои стройные ноги. Артистка дополнила образ ботинками на шнуровке. Она поддержала тренд на маскулинность. Звезда предстала в таком луке в Санкт-Петербурге. Она готовится к большим гастролям по стране.

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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит 67-летняя артистка. Ее осыпали комплиментами. «Красота какая!», «Выглядите превосходно. Как всегда — сногсшибательно», «Стильно, элегантно», «Какая же вы красивая женщина!», «Вы просто невероятная», «Какие красивые ноги», «Вдохновляющая!» — стали писать пользователи Сети.

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