Модели могут позавидовать: 67-летняя Долина мини-шортах и ботинках на шнуровке подчеркнула стройные ножки

На этот раз Долина поделилась кадром, на котором предстала в эффектном наряде. Певица облачилась в комбинезон с шортами и прозрачными рукавами. Она подчеркнула свои стройные ноги. Артистка дополнила образ ботинками на шнуровке. Она поддержала тренд на маскулинность. Звезда предстала в таком луке в Санкт-Петербурге. Она готовится к большим гастролям по стране.

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