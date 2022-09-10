«Мода возвращается!»: Бородина щегольнула в брюках клеш и самом модном пальто сезона с принтом pied-de-poule

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала еще чаще путешествовать. Примечательно, что она любит покупать люксовые наряды, под которые отвела целую гардеробную. Также она каждый сезон балует обновками дочек.
Недавно Ксения вернулась на работу после отпуска. На съемках она часто хвастается нарядами. С наступлением весны телеведущая старается утеплиться. Она уже хвасталась свитером, который можно носить как платье. А также она демонстрировала кардиган-пальто в зеленом цвете. Но накануне Бородина обзавелась еще одним аутфитом.
На этот раз Боролина примерила струящиеся брюки клеш цвета Барби и пальто классического кроя с актуальным принтом pied-de-poule. Телеведущая решила дополнить лук белыми лодочками. Примечательно, что такое же пальто есть у певицы Алсу.
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«Никак не могла найти пальто с таким принтом. Хочу сказать, что качество офигенное, очень классное. Этот принт идет практически всем, поэтому покупайте. Мода возвращается!
Сейчас очень актуально. Пальто теплое, на такую погоду, как сейчас, подходит идеально. На нашу прохладную осень. Еще мне нравится необычный подклад красного цвет! Очень прикольно», – поделилась звезда.