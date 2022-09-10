«Мода возвращается!»: Бородина щегольнула в брюках клеш и самом модном пальто сезона с принтом pied-de-poule

На этот раз Боролина примерила струящиеся брюки клеш цвета Барби и пальто классического кроя с актуальным принтом pied-de-poule. Телеведущая решила дополнить лук белыми лодочками. Примечательно, что такое же пальто есть у певицы Алсу.

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