«Мода столкнулась с реальностью в подъезде»: Утяшева в хитовых брюках палаццо «подмела» ступеньки, козыряя люксом

Жена резидента «Камеди клаб» Павла Воли устроила импровизированное дефиле прямо на лестничной площадке. Ляйсан Утяшева спрятала холеные ручки в карманы брюк, вальяжно спустившись по ступенькам, при этом подметая их своими шароварами. «Тот случай, когда мода столкнулась с реальностью в подъезде», «У Пашки глаза вылезли, поди, от такой красоты», «Вау, какая!», «Фрау Ляйсан, как всегда хороша», «Дерзко, вкусно!» — стали писать фолловеры.

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