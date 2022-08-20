«Многое не нравится»: Лариса Гузеева прокомментировала свое появление в «Голосе» в роли ведущей

Не прекращаются обсуждения новостей на шоу «Голос», о которых недавно объявил Первый канал. В грядущем сезоне Дмитрий Нагиев не будет ведущим проекта, а его место займет Лариса Гузеева. Для многих поклонников шоу это стало плохой новостью – начались травля и хейт Гузеевой в соцсетях. И она не стала молчать, ответив на это в микроблоге.

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«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучайте себя, и я ваше присутствие в своей жизни отменяю», - заявила звезда экрана недоброжелателям.

Ранее Нагиев объяснил свое решение покинуть проект. Он намерен взять паузу не только на «Голос. 60+», который стартует осенью, но и на последующие версии проекта. Как долго продлится приостановка его работы в шоу, он не стал уточнять.