Многодетный дизайнер Артемий Лебедев объявил о разводе с женой

Новый выпуск своего YouTube-шоу от 8 сентября известный дизайнер Артемий Лебедев начал с «важнейшей» новости недели — он разводится.

«Это вся подробность из моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие десять лет», — подчеркнул 47-летний блогер.

И все — ни причин, ни подробностей. Звезда интернета, как обычно, не распространяется о своей личной жизни. Кроме того, что он был женат на журналистке Марине Литвинович, которая в 2001 году родила ему сына Савву, в Сети нет никакой достоверной информации.