Многодетный дизайнер Артемий Лебедев объявил о разводе с женой

Но никаких подробностей не рассказал.
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: Global Look Press

Новый выпуск своего YouTube-шоу от 8 сентября известный дизайнер Артемий Лебедев начал с «важнейшей» новости недели — он разводится.

«Это вся подробность из моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие десять лет», — подчеркнул 47-летний блогер.

И все — ни причин, ни подробностей. Звезда интернета, как обычно, не распространяется о своей личной жизни. Кроме того, что он был женат на журналистке Марине Литвинович, которая в 2001 году родила ему сына Савву, в Сети нет никакой достоверной информации.

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Ранее в интервью Лебедев рассказывал, что у него в общей сложности десять детей от пяти разных женщин. По информации издания StarHit, дизайнер разводится со своей коллегой Аленой Ивановой, которая является матерью шестерых наследников Артемия.

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