«Много вопросов»: Собчак защитила девушку, станцевавшую тверк у «Ельцин Центра»

Как считает Собчак, некоторые люди «едут головой». Весна, как она выразилась, прошла, а обострения не закончились.

«Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха «Молот ведьм» нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», - отшутилась светская львица.