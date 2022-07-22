«Много вопросов»: Собчак защитила девушку, станцевавшую тверк у «Ельцин Центра»

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» встала на защиту девушки, которая станцевала тверк около «Ельцин Центра» в Екатеринбурге.
«Оскорбление чувств верующих - это сильно. Очень много вопросов. У нас «Ельцин Центр» - религиозный объект или что? Почему на фоне него нельзя танцевать в шортах? Почему тверк красивой худой девушки называется анархией? Выпивает ли с утра перед тем, как давать комментарии официальный представитель полиции по Свердловской области Валерий Горелых? Так мало ответов».
Как считает Собчак, некоторые люди «едут головой». Весна, как она выразилась, прошла, а обострения не закончились.
«Вот закошмарил Соловьев регион, так там теперь от страха «Молот ведьм» нового образца пишут. Не особо разбираются, кто и в чем виноват, лишь бы снова из центра не наехали. Рекомендую ввести стандарт длины юбок и допустимую дистанцию между танцующими», - отшутилась светская львица.
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Напомним, что накануне в Екатеринбурге около «Ельцин Центра» девушка исполнила зажигательный танец. Полиция задержала нарушительницу общественного порядка и завела административное дело о мелком хулиганстве.