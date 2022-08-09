«Много связывает с нашей страной»: Елена Проклова высказалась о позиции Софии Ротару

Известная актриса Елена Проклова прокомментировала недавнее заявление певицы Софии Ротару.
Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: Global Look Press

Известная певица София Ротару впервые за несколько месяцев нарушила молчание и сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире.

Популярная вокалистка напомнила всем о том, где прошло ее детство и дала понять, что не будет сжигать мосты, связывающие ее с Россией.

Позиция Софии Ротару - и вашим, и нашим, нашла понимание у многих знаменитостей.

Высказывание Софии Ротару оценила известная актриса Елена Проклова.

«Я не берусь ее осуждать, я вообще стараюсь никого не осуждать в этой ситуации. Украина — это ее страна, но она не говорит ничего плохого о нас, о России. Все-таки Софию Михайловну много связывает с нашей страной: и творчество, и бизнес. Хочется верить, что все образуется», — поделилась актриса Елена Проклова.

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По материалам Woman.ru.

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