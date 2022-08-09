«Много связывает с нашей страной»: Елена Проклова высказалась о позиции Софии Ротару

Известная певица София Ротару впервые за несколько месяцев нарушила молчание и сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире.

Популярная вокалистка напомнила всем о том, где прошло ее детство и дала понять, что не будет сжигать мосты, связывающие ее с Россией.

Позиция Софии Ротару - и вашим, и нашим, нашла понимание у многих знаменитостей.

Высказывание Софии Ротару оценила известная актриса Елена Проклова.