«Много раз поменяются»: родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» высказалась о внешности сыновей

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова с момента объявления о беременности посвятила свой микроблог исключительно предстоящему материнству.

Она много рассказывала о том, как течет ее беременность и каждый день демонстрировала на камеру свой растущий живот.

Теперь Юлия Ефременкова стала мамой. И контент стал соответствующим. Юлия Ефременкова с удовольствием рассказывает о новорожденных сыновьях, которые появились на свет недоношенными. Пока малыши находятся в специальных кювезах, Юлия Ефременкова с удовольствием отвечает на вопросы о них.