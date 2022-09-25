«Много раз поменяются»: родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» высказалась о внешности сыновей

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова на днях впервые стала мамой.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова с момента объявления о беременности посвятила свой микроблог исключительно предстоящему материнству.

Она много рассказывала о том, как течет ее беременность и каждый день демонстрировала на камеру свой растущий живот.

Теперь Юлия Ефременкова стала мамой. И контент стал соответствующим. Юлия Ефременкова с удовольствием рассказывает о новорожденных сыновьях, которые появились на свет недоношенными. Пока малыши находятся в специальных кювезах, Юлия Ефременкова с удовольствием отвечает на вопросы о них.

Так, поклонников интересуют, как выглядят малыши Юлии Ефременковой, ведь всем известно, что у ее избранника и отца детей африканские корни. Вероятно, у мальчиков-близнецов тоже экзотическая внешность.

«Они еще очень маленькие, ребят. У нас даже времени толком познакомиться не было. Я думаю, пока они будут набираться сил, еще много раз поменяются», - ответила на вопрос о внешности сыновей Юлия Ефременкова.

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Напомним, Юлия Ефременкова стала мамой в минувший четверг, 22 сентября. Ее сыновья-близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения.

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