«Много очень дурного»: Соседов объяснил, почему перестал отвечать на письма в Сети

По словам Соседова, он предпочитает лично общаться с людьми, поэтому на электронные письма не отвечает. Порой он все-таки заходит в Сеть, но перепроверяет информацию, которая там размещена. Себя он считает профессиональным журналистом, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что Сергей Соседов – один из самых известных музыкальных критиков. Он пользуется авторитетом в мире шоу-бизнеса.