«Много очень дурного»: Соседов объяснил, почему перестал отвечать на письма в Сети

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в последнее время стал буквально ненавидеть Интернет. По его словам, он вырос в Советском Союзе. Тогда информацию черпали из других источников.
«Там есть хорошие вещи, но много очень дурного. Я ненавижу Интернет, мне это не интересно совершенно. Я ушел из всех социальных сетей. Я не отвечаю уже давно на письма, потому что у меня нет времени. Музыку в интернете не слушаю, есть диски, альбомы. Слушаю там».
По словам Соседова, он предпочитает лично общаться с людьми, поэтому на электронные письма не отвечает. Порой он все-таки заходит в Сеть, но перепроверяет информацию, которая там размещена. Себя он считает профессиональным журналистом, сообщает 5-tv.ru.
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Напомним, что Сергей Соседов – один из самых известных музыкальных критиков. Он пользуется авторитетом в мире шоу-бизнеса.