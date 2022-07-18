«Многие пытались заниматься бизнесом»: Ершов рассказал, как «Уральские пельмени» едва не распались

Как отметил Ершов, все они дорожат своей командой и трепетно к ней относятся. Если начинаются, как он выразился, «поползновения к распаду» или извне кто-то пытается что-то у них забрать, это все очень быстро пресекается. Шоумен считает, что юмор для них самое важное занятие, сообщает Е1.

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Напомним, что Сергей Ершов – один из лидеров «Уральских пельменей». Кроме того, он прославился по сериалу «Реальные пацаны».