«Многие пытались заниматься бизнесом»: Ершов рассказал, как «Уральские пельмени» едва не распались

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил, что шоумены из его юмористической команды пробовали себя в других отраслях. Команда вполне могла прекратить свое существование.
«И в «пельменях» у многих так было. Многие пытались заниматься бизнесом - кто автомойку держал, кто недвижимостью торговал, но все вернулись в альма-матер, в юмор».
Как отметил Ершов, все они дорожат своей командой и трепетно к ней относятся. Если начинаются, как он выразился, «поползновения к распаду» или извне кто-то пытается что-то у них забрать, это все очень быстро пресекается. Шоумен считает, что юмор для них самое важное занятие, сообщает Е1.
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Напомним, что Сергей Ершов – один из лидеров «Уральских пельменей». Кроме того, он прославился по сериалу «Реальные пацаны».