«Многие просто уехали отдохнуть»: Дробыш заступился за покинувших Россию звезд

Виктор Дробыш порассуждал о популярности артистов. Продюсер отметил, что молодые исполнители всегда будут в трендах, вытесняя своих более старших коллег.
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«Некоторые, как Юрий Антонов, могут до конца дней петь "Мечта сбывается", как "Земляне" могут прожить с "Травой у дома" до конца своих дней. Это показатель того, что они крутые, но место автоматически уступают молодежи», — высказался Дробыш.
Виктор Яковлевич подчеркнул, что именно юные исполнители должны быть «движущей силой». По его мнению, их успех никак не связан с тем, что некоторые именитые артисты сейчас покинули Россию.
«И вообще, мне кажется, что многие звезды уехали просто отдохнуть, а разговоров гораздо больше», — подытожил продюсер в беседе с «А теперь внимание!».