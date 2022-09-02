«Многие просто уехали отдохнуть»: Дробыш заступился за покинувших Россию звезд

Продюсер не стал критиковать коллег.
Виктор Дробыш. Фото: пресс-служба Виктора Дробыша

Виктор Дробыш. Фото: пресс-служба Виктора Дробыша

Виктор Дробыш порассуждал о популярности артистов. Продюсер отметил, что молодые исполнители всегда будут в трендах, вытесняя своих более старших коллег.

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«Некоторые, как Юрий Антонов, могут до конца дней петь "Мечта сбывается", как "Земляне" могут прожить с "Травой у дома" до конца своих дней. Это показатель того, что они крутые, но место автоматически уступают молодежи», — высказался Дробыш.

Виктор Яковлевич подчеркнул, что именно юные исполнители должны быть «движущей силой». По его мнению, их успех никак не связан с тем, что некоторые именитые артисты сейчас покинули Россию.

«И вообще, мне кажется, что многие звезды уехали просто отдохнуть, а разговоров гораздо больше», — подытожил продюсер в беседе с «А теперь внимание!».

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