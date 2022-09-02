«Многие просто уехали отдохнуть»: Дробыш заступился за покинувших Россию звезд

Виктор Дробыш порассуждал о популярности артистов. Продюсер отметил, что молодые исполнители всегда будут в трендах, вытесняя своих более старших коллег.

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«Некоторые, как Юрий Антонов, могут до конца дней петь "Мечта сбывается", как "Земляне" могут прожить с "Травой у дома" до конца своих дней. Это показатель того, что они крутые, но место автоматически уступают молодежи», — высказался Дробыш.