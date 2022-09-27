«Многие обвинили меня во лжи»: Лозе пришлось рассказать всю правду о сыне после волны хейта

Лоза объяснил, что ему самому уже 68 лет, а сын болен астмой, то есть непризывной. После этого волна возмущений стала еще сильнее: народ недоумевает, как может человек с таким диагнозом быть оперным певцом.

«Когда я сказал, что мой сын болен астмой и является оперным баритоном, то многие обвинили меня во лжи. Отвечаю — сколько людей, столько астм», — написал Лоза в своем телеграме.

Он объяснил, что его наследник специально пошел в оперу, чтобы развить легкие. Именно это помогает ему купировать приступы. Лоза напомнил, что астматиками были Юрий Гуляев и Тито Гобби, а также некоторые другие менее популярные оперные певцы.