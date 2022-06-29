«Многие актеры ушли бы из театра»: Андрей Леонов уверен, что Александра Захарова способна развалить «Ленком»

Сын известного артиста Евгения Леонова, актер Андрей Леонов высказался о затяжном конфликте дочери легендарного худрука «Ленкома» Марка Захарова с нынешним руководством театра.

Первого июля состоится судебное заседание по иску Александры Захарова. Актриса требует, чтобы авторские права на ленкомовские спектакли, поставленные Марком Захаровым, принадлежали ей, а не театру или продюсерскому центру.

В скандал втянут директор «Ленкома» Марк Варшавер, который, по мнению Андрея Леонова, не заслуживает к себе такого отношения.