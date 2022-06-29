«Многие актеры ушли бы из театра»: Андрей Леонов уверен, что Александра Захарова способна развалить «Ленком»

Андрей Леонов предположил, что может быть, если худруком театра станет дочь Марка Захарова Александра.
Александра Захарова

Александра Захарова. Фото: Global Look Press

Сын известного артиста Евгения Леонова, актер Андрей Леонов высказался о затяжном конфликте дочери легендарного худрука «Ленкома» Марка Захарова с нынешним руководством театра.

Первого июля состоится судебное заседание по иску Александры Захарова. Актриса требует, чтобы авторские права на ленкомовские спектакли, поставленные Марком Захаровым, принадлежали ей, а не театру или продюсерскому центру.

В скандал втянут директор «Ленкома» Марк Варшавер, который, по мнению Андрея Леонова, не заслуживает к себе такого отношения.

 

В театре все считают, что цель Александры Захаровой — занять кресло худрука. По мнению Андрея Леонова, это может погубить «Ленком», лишить его лучших актеров.

«Вы же наверняка слышали, что было во МХАТе, когда им руководила Татьяна Доронина. Было тяжело… И у нас было бы то же самое. Думаю, многие актеры ушли бы из театра...» — сказал Андрей Леонов.

По материалам KP.ru.

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