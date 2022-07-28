«Мнит себя пупом земли»: известный писатель прошелся по Киркорову

На днях Филипп Киркоров неожиданно для многих отправился в Феодосию, где побывал в госпитале для военных. Хотя еще недавно он активно защищал Максима Галкина и Аллу Пугачеву, а также прыгал на поваленном кресте на сцене Кремлевского дворца в свой юбилей.
Писатель Федор Раззаков считает, что идея поездки в госпиталь принадлежала не самому Филиппу, а его пиар-команде.
«Не знаю, что советовала ему команда, но Филипп — человек с большим самомнением. И решил, видимо, что военным больше его книг ничего не нужно: ни лекарства, ни фрукты. Киркоров действительно мнит себя пупом земли», — сказал Раззаков NEWS.ru.
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Напомним, ранее в Сети появилась петиция за отмену концертов Филиппа Киркорова в Крыму. Ее подписал актер Дмитрий Певцов. Коллегу поддержали актрисы Яна Поплавская и Ольга Будина.