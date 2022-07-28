«Мнит себя пупом земли»: известный писатель прошелся по Киркорову

На днях Филипп Киркоров неожиданно для многих отправился в Феодосию, где побывал в госпитале для военных. Хотя еще недавно он активно защищал Максима Галкина и Аллу Пугачеву, а также прыгал на поваленном кресте на сцене Кремлевского дворца в свой юбилей.

Писатель Федор Раззаков считает, что идея поездки в госпиталь принадлежала не самому Филиппу, а его пиар-команде.