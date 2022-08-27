«Мне жалко времени»: реакция Талызиной на выход голливудской версии «Иронии судьбы»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», скептически отнеслась к выходу голливудской версии культовой советской картины.

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По словам звезды, дать советской классике второе дыхание невозможно. Взять, например, эпизод в бане, когда мужики распивали водку. Как отметила Талызина, алкогольный реквизит был настоящим.

«Наши мужики в бане с водкой — это им недоступно. Тем более что был день рождения Белявского, и он привез на эту съемку ящик водки, так что водка была настоящая», — заявила Талызина.

Без прикрас артистка отметила, что не собирается смотреть голливудскую версию фильма. Она лучше проведет время за игрой в театре.

«Мне жалко времени», — подытожила Народная артистка РСФСР.

Напомним, 8 сентября в России состоится премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде». Это ремейк легендарного новогоднего фильма Эльдара Рязанова. Его снял Марюс Вайсберг — режиссер фильмов «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения».

Источник: НТВ.