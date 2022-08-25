«Мне за державу обидно»: Данко назвал Волочкову «оружием в руках коллективного Запада»

Музыкант Данко в шоу «Поясни за» выругался в адрес балерины Анастасии Волочковой.
«Волочкова. Что такое Волочкова? Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой ... дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица. Как профессионал говорю. Мне просто за державу обидно.
Она просто не комильфо. Это то же, что прийти и под церковью плюнуть. Какой у нее талант. Первый год работы в театре она была потрясающей девочкой. Была русской красавицей. А вот во что превратилась?»
При этом оппонент по шоу Данко продюсер Бари Алибасов также отвесил оплеуху танцовщице. «И ей кушать надо. Но она все-таки талантливый человек. Эти разборки и ссоры неизбежны в артистическом мире. Сцена-то одна. Надо кого-то вытолкнуть, чтобы занять эту сцену», — заметил Алибасов.
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Ранее Волочкова заявила, что Данко хочет выехать на ее честном имени, пиарясь в СМИ. По мнению балерины, музыкант никогда бы не смог выступать на сцене Большого театра и быть популярным артистом. Якобы он выживает как может.