«Мне за державу обидно»: Данко назвал Волочкову «оружием в руках коллективного Запада»

«Волочкова. Что такое Волочкова? Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой ... дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица. Как профессионал говорю. Мне просто за державу обидно.

Она просто не комильфо. Это то же, что прийти и под церковью плюнуть. Какой у нее талант. Первый год работы в театре она была потрясающей девочкой. Была русской красавицей. А вот во что превратилась?»