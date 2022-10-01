«Мне всегда их дарил муж»: планирует ли Савичева покупать 14-й iPhone

Недавно состоялся старт продаж нового iPhone 14. Из-за санкций с приобретением популярного гаджета в России возникли проблемы. Его можно приобрести только с помощью параллельного импорта.

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Корреспондент сайта «А теперь внимание!» узнал, планируют ли обзаводиться новым смартфоном российские звезды.

Юлия Савичева призналась, что не испытывает к iPhone особенной тяги, поэтому пока не задумывалась над его покупкой. Да и гаджеты певице обычно дарит муж, композитор и музыкант Александр Аршинов.