«Мне всегда их дарил муж»: планирует ли Савичева покупать 14-й iPhone

Недавно состоялся старт продаж нового iPhone 14. Из-за санкций с приобретением популярного гаджета в России возникли проблемы. Его можно приобрести только с помощью параллельного импорта.
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Корреспондент сайта «А теперь внимание!» узнал, планируют ли обзаводиться новым смартфоном российские звезды.
Юлия Савичева призналась, что не испытывает к iPhone особенной тяги, поэтому пока не задумывалась над его покупкой. Да и гаджеты певице обычно дарит муж, композитор и музыкант Александр Аршинов.
«Даже не задумывалась. Знаете почему? Я никогда себе телефоны не покупала. Мне всегда их дарил муж. Это лучше у него спросить», — отметила Савичева.
А вот Юлия Гаврилина заявила, что мечтает о новой модели популярного смартфона. Более того, блогерша уже заказала его.
«Если честно, то мне его уже везут. Я просто на iPhone какая-то такая падшая истеричка. Появился и сразу хочу купить», — призналась звезда.