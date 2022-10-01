«Мне всегда их дарил муж»: планирует ли Савичева покупать 14-й iPhone

Певица поделилась мнением о популярном гаджете.
Юлия Савичева. Фото: Global Look Press

Юлия Савичева. Фото: Global Look Press

Недавно состоялся старт продаж нового iPhone 14. Из-за санкций с приобретением популярного гаджета в России возникли проблемы. Его можно приобрести только с помощью параллельного импорта.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Корреспондент сайта «А теперь внимание!» узнал, планируют ли обзаводиться новым смартфоном российские звезды.

Юлия Савичева призналась, что не испытывает к iPhone особенной тяги, поэтому пока не задумывалась над его покупкой. Да и гаджеты певице обычно дарит муж, композитор и музыкант Александр Аршинов.

«Даже не задумывалась. Знаете почему? Я никогда себе телефоны не покупала. Мне всегда их дарил муж. Это лучше у него спросить», — отметила Савичева.

А вот Юлия Гаврилина заявила, что мечтает о новой модели популярного смартфона. Более того, блогерша уже заказала его.

«Если честно, то мне его уже везут. Я просто на iPhone какая-то такая падшая истеричка. Появился и сразу хочу купить», — призналась звезда.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  