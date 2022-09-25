«Мне важно!»: Лазарев отметил, почему его музыкальное шоу необходимо на фоне мобилизации

Певец Сергей Лазарев катает по стране со своим новым музыкальным шоу «Я не боюсь». 24 сентября артист отыграл в Санкт-Петербурге, а до этого – 21 сентября – в Минске. И после этих двух выступлений он решил написать пост в социальной сети.

«Я понимаю, что сейчас совершенно другая новостная повестка, и долго думал, нужен ли этот пост и вообще концерты сейчас! Так вот, на мой взгляд, все это нужно, даже крайне необходимо! – пишет Сергей в Telegram. - Чтобы не сойти с ума! Чтобы хотя бы на два часа отвлечься от бесконечного потока тяжелых новостей».

«Мне важно! И как я увидел на этих аншлаговых концертах, это важно тысячам людей! Вновь верить в доброе и хорошее!»

«Это шоу о любви и про любовь! И мы делали его для людей! Это огромная работа, которую мы начали год назад, и довели до конца, не смотря на все сложности».