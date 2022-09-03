«Мне вас жаль»: Гребенщиков отреагировал на выпад Долиной

На телеканале «Россия» стартовал новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!», певица Лариса Долина вошла в сотню звездных экспертов. Вместе с ней отбором новых талантов занимается Михаил Гребенщиков, исполнитель хита «Танцы-обниманцы». И у звезд случилось недопонимание после выступления одного из участников.

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Гребенщиков рассказал сайту ProЗвезд, как это было. Лариса Долина не согласилась с мнением артиста о том, что английский исполнитель не проявил себя сверхъестественно.