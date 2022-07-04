«Мне в Америку въезд закроют?»: Наргиз подняла на смех фанатку после громкой перебранки

Имя экс-подопечной музыкального продюсера Макса Фадеева совсем недавно гремело на всю страну. Однако отнюдь не в ракурсе гастролей, концертов и записи новых хитов. Наргиз Закирова попала в скандальную историю. СМИ пестрели заголовками о том, что знаменитости еще минувшей весной запретили въезд в нашу страну на ближайшие 50 лет.

В последнее время Наргиз Закирова предпочитает говорить исключительно по-английски. Одна из подписчиц артистки прокомментировала эти метаморфозы, произошедшие с речью экс-подопечной Макса Фадеева, нарвавшись на едкий ответ поп-дивы. Певица вступила в оскорбительную переписку с поклонницей в соцсетях, показав свой характер во всей красе.

Так, подписчица поинтересовалась у именитой узбекской певицы, почему та вдруг «забыла» русский язык. «Боитесь и в Америку взъезд закроют?» — допытывалась поклонница.

Молчать Наргиз Закирова не стала, напомнив фанатам, что она все-таки гражданка США. Поэтому может спокойно находиться на территории этой страны.

«Как же мне в Америку въезд закроют? Я же гражданка США. Завидуй молча, вата», — отметила Наргиз.

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За столь едкие слова поп-диве тут же указали на хамство. А Закирова тут же поставила поклонников на место, сославшись на их «безнадежную тупость».

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