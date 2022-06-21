«Мне тяжело живется с человеком, которому можно все»: Ляйсан Утяшева пожаловалась на мужа

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в своем YouTube-шоу «Дерзкая готовка» пожаловалась на мужа Павла Волю. Звезда всю жизнь вынуждена сидеть на диетах, чтобы сохранять стройность и легкий вес. А супруг у нее в это же время может есть все подряд.

«Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Это мой муж. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно», — пожаловалась звезда.

Телеведущая надеется, что ее дочка София унаследует отцовский метаболизм. Потому что считает, что девочке это важно и в жизни очень пригодится.