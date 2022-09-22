«Мне тут такое рассказали!»: что на самом деле Боня делала в Гималаях

Известный шоумен Рустам Солнцев прокомментировал восхождение Виктории Бони на одну из гор в Гималаях. Журналист заявил, что ему слили реальную информацию знающие люди.

«Мне тут такое рассказали! На самом деле Боня не полезла ни на какие сложные участки. Есть пик, куда поднимаются немногие. И стоит это очень дорого. Такие подъемы требуют подготовки годами: сначала это небольшие вершины, потом средние, а затем уже самые высокие.

Так вот, Виктория пошла тропой тех людей, которые восходят туда для селфи», — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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