«Мне трудно говорить»: Калашникова расплакалась из-за ухода жениха к Бузовой

Некоторое время назад жениха Анны Калашниковой застукали в объятиях Ольги Бузовой. Сама телеведущая роман с банкиром не подтвердила, а вот певица призналась, что сейчас в ее отношениях с избранником наступила черная полоса.
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На съемках клипа на песню «Больно, мама!» Анна расплакалась прямо во время беседы с корреспондентом PROZVEZD.
«Мой муж Иван подарил мне эту песню в прошлом году, когда у нас с ним все было хорошо. Кто бы знал, что слова окажутся пророческими», — поделилась артистка.
Прямо отвечать на вопросы о личной жизни звезда не стала, честно признавшись, что ей тяжело говорить о возлюбленном.
«Простите, я сейчас переживаю очень непростой период. Мне трудно говорить на эту тему», — лаконично высказалась Калашникова.