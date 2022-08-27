«Мне трудно говорить»: Калашникова расплакалась из-за ухода жениха к Бузовой

Певица призналась, что переживает не лучшие времена.
Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Некоторое время назад жениха Анны Калашниковой застукали в объятиях Ольги Бузовой. Сама телеведущая роман с банкиром не подтвердила, а вот певица призналась, что сейчас в ее отношениях с избранником наступила черная полоса.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На съемках клипа на песню «Больно, мама!» Анна расплакалась прямо во время беседы с корреспондентом PROZVEZD.

«Мой муж Иван подарил мне эту песню в прошлом году, когда у нас с ним все было хорошо. Кто бы знал, что слова окажутся пророческими», — поделилась артистка.

Прямо отвечать на вопросы о личной жизни звезда не стала, честно признавшись, что ей тяжело говорить о возлюбленном.

«Простите, я сейчас переживаю очень непростой период. Мне трудно говорить на эту тему», — лаконично высказалась Калашникова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  