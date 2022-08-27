«Мне трудно говорить»: Калашникова расплакалась из-за ухода жениха к Бузовой

Некоторое время назад жениха Анны Калашниковой застукали в объятиях Ольги Бузовой. Сама телеведущая роман с банкиром не подтвердила, а вот певица призналась, что сейчас в ее отношениях с избранником наступила черная полоса.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На съемках клипа на песню «Больно, мама!» Анна расплакалась прямо во время беседы с корреспондентом PROZVEZD.