«Мне тоже многое в себе не нравится»: Гузеева хлестко ответила хейтерам

Лариса Гузеева столкнулась с жесткой критикой после того, как стала новой ведущей шоу «Голос 60+». Телеведущая заменила на посту Дмитрия Нагиева, что не понравилось части зрителей проекта.
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В итоге пользователи, не стесняясь в выражениях, высказали свое недовольство в соцсетях. Лариса Александровна не стала отмалчиваться и ответила хейтерам.
«Мне тоже многое в себе не нравится. Честно. Я знаю, сколько мне лет, и даже видела себя голую перед зеркалом. Не мучьте себя, и я ваше присутствие в своей жизни отменяю. А я останусь со своими прекрасными подписчиками», — написала Гузеева.
Напомним, Лариса Александровна много лет вела шоу «Давай поженимся!». Последние полгода артистка не появлялась на телевидении, поскольку программа не выходила в эфир.