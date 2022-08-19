«Мне тоже многое в себе не нравится»: Гузеева хлестко ответила хейтерам

Лариса Гузеева столкнулась с жесткой критикой после того, как стала новой ведущей шоу «Голос 60+». Телеведущая заменила на посту Дмитрия Нагиева, что не понравилось части зрителей проекта.

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В итоге пользователи, не стесняясь в выражениях, высказали свое недовольство в соцсетях. Лариса Александровна не стала отмалчиваться и ответила хейтерам.