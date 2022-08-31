«Мне тоже машину купи!»: Костенко затаила на Тарасова злобу

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил со своим другом Tkhillah создать футбольный клуб «Родина медиа» для того, чтобы популяризовать спорт среди молодежи.
Ради пиара Тарасов даже выкупил за 10 миллионов рублей автомобиль из автопарка признанного в России иноагентом Моргенштерна. Анастасия Костенко за это обиделась на супруга.
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«Пусть меня будут считать меркантильной, но я разрешила Диме купить машину с Tkillah за 10 миллионов с условием, что он купит мне машину круче, — рассказала kp.ru Костенко. — У меня вообще нет авто. Мне стало обидно, что для своей команды «Родина Медиа» он покупает автомобиль, а о жене не подумал».