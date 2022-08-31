«Мне тоже машину купи!»: Костенко затаила на Тарасова злобу

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил со своим другом Tkhillah создать футбольный клуб «Родина медиа» для того, чтобы популяризовать спорт среди молодежи.

Ради пиара Тарасов даже выкупил за 10 миллионов рублей автомобиль из автопарка признанного в России иноагентом Моргенштерна. Анастасия Костенко за это обиделась на супруга.

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