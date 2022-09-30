«Мне совершенно не до этого»: Буланова не хочет рожать от молодого бойфренда

53-летняя Татьяна Буланова более двух лет встречается с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Правда, выходить замуж за 34-летнего возлюбленного певица не спешит.

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Также звезда не планирует рожать молодому избраннику детей. Беседуя с корреспондентом программы «Хватит слухов!», Татьяна напомнила, что уже воспитала двоих сыновей. Становиться мамой в третий раз артистка пока не хочет.