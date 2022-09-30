«Мне совершенно не до этого»: Буланова не хочет рожать от молодого бойфренда

53-летняя Татьяна Буланова более двух лет встречается с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Правда, выходить замуж за 34-летнего возлюбленного певица не спешит.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также звезда не планирует рожать молодому избраннику детей. Беседуя с корреспондентом программы «Хватит слухов!», Татьяна напомнила, что уже воспитала двоих сыновей. Становиться мамой в третий раз артистка пока не хочет.
«Думаю, что вряд ли рожу, мне совершенно не до этого. Что касается темы детей, то она отдельно в отношениях с моим молодым человеком», — поделилась Буланова.
Стоит отметить, что сыновья Татьяны уже взрослые и давно живут отдельно от нее. Недавно старший наследник певицы, Александр, сделал предложение своей девушке Ксении, поэтому не исключено, что вскоре Буланова может стать бабушкой.
«На свадьбу ребята еще не созрели. Но кольцо помолвочное сын подарил», — рассказала Татьяна.