«Мне сделали предложение»: 56-летняя Наталья Штурм выходит замуж

Совсем недавно Наталья Штурм веселилась в компании молодого возлюбленного по имени Георгий в Сочи, которого уже успела отвергнуть. Теперь 56-летняя певица собирается замуж за миллионера по имени Альберт. С ним артистка познакомилась четыре года назад во время путешествия на Занзибар.

В своей соцсети Наталья сообщила, что Альберт преподнес ей коробочку с драгоценным камнем под названием бирманская шпинель и предложил сделать из него что-то «более стоящее». Певица решила подумать и не торопить события.