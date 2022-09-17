«Мне потом все звонили»: Караулова призналась, почему сбежала от Фадеева

Юлианна Караулова рассказала в шоу «Секрет на миллион» о том, почему у нее прекратилось сотрудничество с Максом Фадеевым.

«После «Фабрики» он стал болеть, прошел год, ничего в моей карьере не происходило. Я позвонила Максу и попросила меня отпустить, он отпустил», - заявила артистка Лере Кудрявцевой.

Караулова была первой из участников «Фабрики звезд», кого отпустили с контракта.

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«Мне потом все звонили и спрашивали - как ты это сделала?» - посмеялась Юлианна.

Через месяц Фадеев позвал Караулову обратно в группу «Серебро». Но она отказалась.