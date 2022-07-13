«Мне бы пошло»: Карнавал захотела заменить Бородину на шоу «Дом-2»

По словам тиктокерши, такой опыт был бы для нее «прикольным и интересным».
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Тиктокерша Валя Карнавал в YouTube-шоу «Ночной контакт» заявила, что хотела бы заменить Ксению Бородину в шоу «Дом-2».

«Было бы прикольно и интересно. Я бы садилась на лобное место, как Оля Бузова или там Бородина, и говорила: «Так, рассказывайте, что мы сегодня сняли?». Мне бы пошло!».

При этом ведущий проекта Стас Ярушин заметил, что Вале Карнавал «надо обрасти мясом», чтобы попробовать силы в роли ведущей «Дома-2».

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Напомним, что Ксения Бородина уже много лет ведут шоу «Дом-2». А вот Ольга Бузова проект покинула.

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