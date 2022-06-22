«Мне плохо. Может, это шутка»: Михаил Гребенщиков заплакал, узнав о смерти Пьера Нарцисса

Выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс умер 21 июня в больнице, не приходя в сознание. Артист страдал астмой, сердечной недостаточностью и целым букетом других заболеваний.

Его друг Михаил Гребенщиков, с которым он вместе участвовал в проекте «Фабрика звезд», не стал скрывать своих эмоций, узнав о трагедии.

«Я плачу. Я какую-то боль ощутил. Так получилось, что у меня умирали люди, но, наверное, они не такие близкие были, я не мог понять боль. А тут впервые мне стало необычно плохо. Как же так. Мы с Пьером дружили, он меня братом называл. Это был человек. Может, это шутка какая-то», — цитирует Михаила Гребенщикова Ren.tv.

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