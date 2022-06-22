«Мне очень жаль»: Кабанов разрыдался после новостей о смерти Нарцисса

Музыкант и бывший «фабрикант» Алексей Кабанов в беседе с Teleprogramma.pro не смог сдержать слез, узнав о смерти своего коллеги и друга Пьера Нарцисса.

«Не совсем я с ним был на «Фабрике». Я в курсе событий. Мне очень жаль», — заявил Алексей Кабанов и разрыдался.

По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почке.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд-2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

Заметим, что в 2006 году у Пьера Нарцисса родилась дочь Каролина-Кристель Калачева. В 2017 году с матерью своего ребенка Валерией Калачевой он развелся. По слухам, музыкант изменял жене.

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