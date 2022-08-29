«Мне нужно многое сказать»: Меган Маркл заявила, что готова помириться с королевой

Герцогиня понимает, что жить с Букингемским дворцом в ссоре вечно нельзя.
Меган Маркл.

Меган Маркл. Фото: Global Look Press 

Меган Маркл решила зарыть топор войны и помириться с королевой и всей семьей Виндзоров. Она готова посетить дворец и поговорить с родней своего мужа принца Гарри, правда пока не ясно, когда это произойдет.

Больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

 

«Я думаю, прощение действительно важно. Чтобы не простить, требуется гораздо больше энергии. Но чтобы простить, нужно приложить много усилий», — сказала Меган Маркл.

Она заявила, что не злится ни на кого из королевской семьи, но говорит, что жить с ними было сложно.

«Мне нужно многое им сказать, но пока не скажу», — добавила Меган Маркл.

Источник: thecut.com

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  