«Мне нравится его подача, его исполнение»: Кузнецов представил «нового Шатунова»

Как добавил Кузнецов, ему не жалко, что, создав главные хиты «Ласкового мая», он так и не стал богатым человеком. «Я никого не осуждаю. А Разиным занимаются мои юристы. Разин меня обокрал. Документы он подделал. На текущий момент я даже не знаю, кому принадлежат мои песни», — заметил Кузнецов.

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Напомним, что с Семеном Розовым Сергей Кузнецов сотрудничает с 2020 года. В 2017 году юный исполнитель был участником телевизионного проекта «Синяя птица».