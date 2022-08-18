«Мне нравится его подача, его исполнение»: Кузнецов представил «нового Шатунова»

Композитор Сергей Кузнецов в интервью на Ютуб-канале «Чернильное небо» представил вокалиста Семена Розова, который, как он думает, станет новым Юрием Шатуновым.
«Я надеюсь, что у него что-то получится. В принципе, мне нравится его подача, его исполнение».
Семен Розов. Фото: кадр из Ютуб-канала «Чернильное небо»
Как добавил Кузнецов, ему не жалко, что, создав главные хиты «Ласкового мая», он так и не стал богатым человеком. «Я никого не осуждаю. А Разиным занимаются мои юристы. Разин меня обокрал. Документы он подделал. На текущий момент я даже не знаю, кому принадлежат мои песни», — заметил Кузнецов.
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Напомним, что с Семеном Розовым Сергей Кузнецов сотрудничает с 2020 года. В 2017 году юный исполнитель был участником телевизионного проекта «Синяя птица».