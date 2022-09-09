«Мне не простили успех»: Сердючка объяснила, почему ее ненавидит Фадеев

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» заявил, что его отношения с продюсером Максимом Фадеевым испортились в 2007 году после конкурса «Евровидение».
«Меня любили люди в России, но был включен механизм пропаганды, когда навязали, что я плюнул в лицо России. И все поверили, что я пел «Russia goodbye». Ко мне подходили на «Славянском базаре». Я приехал туда суперзвезда – Баба Яга. Некоторые артисты, с которыми я был в хороших отношениях, подходили и спрашивали, что я пел. Они верили пропаганде. Я на себе это испытал. Эту машину. Тогда не было Интернета. Я тогда не знал английского и придумал эту фразу — Lasha Tumbai. Это использовали против меня».
Как отметил музыкант, в «Евровидении» тогда участвовала группа «Серебро», которую продюсировал Максим Фадеев. «Их ставили на серебряное место — второе. И тут влезла Сердючка. У меня были прекрасные отношения с Фадеевым, но мне не простили успех. Что бы я ни говорил, мне не верили», — заявил певец.
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Напомним, что на европейском песенном конкурсе Данилко выступал с композицией Dancing Lasha Tumbai. Тогда многие услышали в тексте песни фразу «Russia goodbye» («Прощай, Россия»). Сердючка тогда заняла второе место, оставив подопечных Фадеев только третьими.