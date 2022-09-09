«Мне не простили успех»: Сердючка объяснила, почему ее ненавидит Фадеев

Как отметил музыкант, в «Евровидении» тогда участвовала группа «Серебро», которую продюсировал Максим Фадеев. «Их ставили на серебряное место — второе. И тут влезла Сердючка. У меня были прекрасные отношения с Фадеевым, но мне не простили успех. Что бы я ни говорил, мне не верили», — заявил певец.

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Напомним, что на европейском песенном конкурсе Данилко выступал с композицией Dancing Lasha Tumbai. Тогда многие услышали в тексте песни фразу «Russia goodbye» («Прощай, Россия»). Сердючка тогда заняла второе место, оставив подопечных Фадеев только третьими.