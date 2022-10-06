«Мне намекнули, видимо, сверху»: Максим Галкин* рассказал, почему так много путешествует

Максим Галкин* давно стал популярным юмористом. Он также работал на телевидении. Однако в этом году от него многие отвернулись. Ему пришлось отменить ряд концертов в России, а потом он уехал с семьей в Израиль. И если Алла Пугачева на месяц приезжала в Москву, то сам юморист уже несколько месяцев гастролирует по миру.
Недавно Алла Борисовна покинула страну. По слухам, она решила окончательно переехать в Израиль и даже документы детей забрала из школы. Но пока певица не виделась с мужем. Галкин* находится в Испании, куда приехал накануне. Там у него запланировано несколько концертов. Он снял видел, где предстал на балконе своего номера с видом на море.
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«Всем привет! Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом.
И я благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города! Так я увидел практически всю Россию за эти годы, много стран мира, где бы никогда не побывал, если бы не была возможность выступить перед моими любимыми зрителями!
Я благодарен зрителям и благодарен Богу, что когда-то мне намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься, что я могу развивать это в себе. Вот я приезжаю в новый город, в новое место. Я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение», — рассказал артист.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.