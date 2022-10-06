«Мне намекнули, видимо, сверху»: Максим Галкин* рассказал, почему так много путешествует

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«Всем привет! Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом.

И я благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города! Так я увидел практически всю Россию за эти годы, много стран мира, где бы никогда не побывал, если бы не была возможность выступить перед моими любимыми зрителями!

Я благодарен зрителям и благодарен Богу, что когда-то мне намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься, что я могу развивать это в себе. Вот я приезжаю в новый город, в новое место. Я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение», — рассказал артист.