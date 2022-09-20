«Мне надоело!»: Муцениеце набросилась на Меньшову из-за вопросов о Прилучном

Актриса Агата Муцениеце впервые после недавней свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного и его избранницы Зепюр Брутян дала интервью. Она пришла в студию к Юлии Меньшовой.

Конечно же, та не смогла обойти вниманием тему недавнего торжества. Юлия Меньшова вспомнила, как в канун бракосочетания Прилучного и Брутян Муцениеце выложила в телеграм-канале свое горячее фото.