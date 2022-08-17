«Мне надо какой-то мистики нагнать»: SHAMAN объяснил, почему никогда не загорает

Музыкант SHAMAN заявил, что, несмотря на частые концерты в Крыму на пляже его не увидишь.
«Мне нельзя загорать, у меня очень светлая кожа. Врачи не рекомендуют, поэтому я предпочитаю дожидаться заката и выходить под покровом ночи».
При этом музыкант заметил, что его не зря зовут SHAMAN. «Мне надо какой-то мистики нагнать», - заявил звездный исполнитель, сообщает «Комсомольская правда-Крым».
Напомним, что в ближайшие дни у SHAMANа пройдет серия концертов в Крыму. В частности, он выступит в Феодосии. Ялте, Симферополе и Севастополе.