«Мне надо какой-то мистики нагнать»: SHAMAN объяснил, почему никогда не загорает

При этом музыкант заметил, что его не зря зовут SHAMAN. «Мне надо какой-то мистики нагнать», - заявил звездный исполнитель, сообщает «Комсомольская правда-Крым».

Напомним, что в ближайшие дни у SHAMANа пройдет серия концертов в Крыму. В частности, он выступит в Феодосии. Ялте, Симферополе и Севастополе.