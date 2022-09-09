«Мне Монеточка ничего не должна»: жена Костюшкина - о долге певицы перед ее мужем

В свою очередь пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов заявил, что Монеточка должна даже не его подопечному, а судебным приставам. Поэтому это их задача взыскать с певицы деньги.

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Напомним, что Монеточку объявили в розыск судебные приставы. Столичный суд пришел к выводу, что песня звезды «Мама, я не зигую» плагиат композиции экс-солиста «Чай вдвоем» «Женщина, я не танцую». Она должна была выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.