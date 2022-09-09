«Мне Монеточка ничего не должна»: жена Костюшкина - о долге певицы перед ее мужем

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о долге певицы Монеточки перед ее мужем за плагиат песни.
«Мне Монеточка ничего не должна. Она должна моему мужу, но почему-то за него везде печатают мой ответ. Я устала отмахиваться трусами от всех людей, которые ненормально прочитывают и ненормально пишут об этой истории. Журналисты перефразируют мои слова. Монеточка больше не про меня».
В свою очередь пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов заявил, что Монеточка должна даже не его подопечному, а судебным приставам. Поэтому это их задача взыскать с певицы деньги.
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Напомним, что Монеточку объявили в розыск судебные приставы. Столичный суд пришел к выводу, что песня звезды «Мама, я не зигую» плагиат композиции экс-солиста «Чай вдвоем» «Женщина, я не танцую». Она должна была выплатить Костюшкину полмиллиона рублей.