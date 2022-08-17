«Мне хотелось двигаться дальше»: Кожевникова объяснила, почему покинула «Универ»

По словам актрисы, их пару с Андреем Гайдуляном разбили.
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова в соцсетях объяснила, почему в свое время покинула сериал «Универ».

Комментарий Марии Кожевниковой. Фото: соцсети

«Благодарю, что даже через десять лет мне это говорят или пишут пару раз на дню. Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина. Я устала от образа и мне хотелось двигаться дальше», — заметила Мария Кожевникова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что сериал «Универ» шел в эфире канала ТНТ с 2008 по 2011 год. Речь в нем идет о студентах, проживающих в одном блоке общежития.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  