«Мне кайфово»: Аниту Цой не огорчило исчезновение с экранов западных блокбастеров

За последние несколько месяцев из России ушло большинство мировых кинокомпаний. В связи с этим из кинотеатров пропали западные блокбастеры. Корреспондент «А теперь внимание!» узнал у Аниты Цой, как она отнеслась к исчезновению мировых премьер.
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Певица призналась, что совсем не соскучилась по зарубежным фильмам. Кровавые боевики звезда заменила на популярные сериалы.
«Я сейчас для себя открыла турецкие и южнокорейские сериалы. Ну подзалипаю. Не знаю, то ли возраст, то ли еще чего, но мне кайфово», — рассказала Анита.
Также Цой похвалила российский кинематограф. Артистка отметила, что в последние годы он активно развивался.
«Хочется, чтобы для него было больше простора, больше возможностей и финансирования. Молодые артисты пусть не боятся ничего. Пусть творят», — высказалась певица.