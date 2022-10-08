«Мне кайфово»: Аниту Цой не огорчило исчезновение с экранов западных блокбастеров

За последние несколько месяцев из России ушло большинство мировых кинокомпаний. В связи с этим из кинотеатров пропали западные блокбастеры. Корреспондент «А теперь внимание!» узнал у Аниты Цой, как она отнеслась к исчезновению мировых премьер.

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Певица призналась, что совсем не соскучилась по зарубежным фильмам. Кровавые боевики звезда заменила на популярные сериалы.