«Мне горько от тех слов, которые он сказал»: Крок высказался после ухода Туминаса

Как отметил Крок, он не позволит никому решать, что играть в его театре, а что нет. Что смотреть зрителям, а что снять с репертуара, сообщает kp.ru.

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Ранее в частном разговоре, а потом в беседе с пранкерами Туминас раскритиковал действия российских властей и наговорил много разных глупостей. В итоге ему пришлось отправиться на родину в Литву.