«Мне горько от тех слов, которые он сказал»: Крок высказался после ухода Туминаса

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что самое большое испытание для него в минувшее межсезонье — уход из театра режиссера Римаса Туминаса.
«Мне горько от тех слов, которые он сказал. Действительно горько. Но давайте судить о режиссере по результатам, которые видны на сцене и в зрительном зале. А не по необдуманным словам, которые были сказаны в телефонном разговоре, запись которого была подло продана в СМИ».
Как отметил Крок, он не позволит никому решать, что играть в его театре, а что нет. Что смотреть зрителям, а что снять с репертуара, сообщает kp.ru.
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Ранее в частном разговоре, а потом в беседе с пранкерами Туминас раскритиковал действия российских властей и наговорил много разных глупостей. В итоге ему пришлось отправиться на родину в Литву.