«Мне эти люди не интересны»: что говорил Юрий Шатунов об отце

Музыкант Юрий Шатунов при жизни почти никогда не говорил о своем родном отце. Эта тема выводила певца из себя.

«Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны», — так отвечал Шатунов на вопрос об отце во время общения с читателями «Комсомольская правда-Уфа» в ноябре 2008 года.

Отметим, что родной отец Юрия Шатунова Василий Клименко сыграл свадьбу с его матерью Верой Шатуновой, когда ему было 23 года. Жены он был старше на пять лет.

У Юрия Шатунова никогда не было близких отношений с отцом. Когда будущему музыканту было три года, его родители развелись. Отец Юрия Шатунова ушел из жизни 19 мая 2020 года.

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