«Мне есть, что показать»: какие планы были у Шатунова на это лето

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юрия Шатунова кремировали. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, а другую часть родные увезли в Германию, где в последнее время жил певец. У него остались жена и двое детей – 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла.