«Мне есть, что показать»: какие планы были у Шатунова на это лето

Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня. Артист умер от обширного инфаркта в Подмосковье. А незадолго до этого он давал концерты и делился со своими фанатами планами на ближайшее лето. На одном из последних концертов Шатунов рассказал, что готов приступить к записи новых песен.
«Мне надо доехать до студии и приступить к записи уже новых песен, потому что их много, они есть. Мне есть, что показать! Поэтому кто-то будет отдыхать, загорать, а я буду сидеть в студии», - поделился со зрителями Шатунов.
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Напомним, Юрия Шатунова кремировали. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище, а другую часть родные увезли в Германию, где в последнее время жил певец. У него остались жена и двое детей – 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла.