«Мне делали предложение несколько раз в жизни»: Асмус поделилась личным

Как отметила Асмус, часть поклонников посчитали, что в «Люсе» она играет саму себя. По словам звезды, для нее это даже комплимент, как после фильма «Текст», где она сыграла откровенную сцену крайне правдоподобно. Асмус считает, что эта одна из основных задач артиста.

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Напомним, что Кристина Асмус — одна из самых востребованных актрис в России. Ей 34 года. Несколько лет назад она развелась с юмористом Гариком Харламовым. О своей новой любви в соцсетях звезда не рассказывает.