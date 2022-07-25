«Мне Comedy не смешно почти»: Турава высказалась о юморе на телевидении

Как заметила Турава, юмор сегодня становится все пошлее и пошлее. «Если взять КВН, то я не знаю, с чего там смеяться. Я вернулась в КВН и когда мы писали шутки, то мне было их жалко. Мне «Камеди» не смешно почти. Лишь какие-то моменты смешные. Я пришла в КВН и думаю: «Как вы пишете». Ну как рассмешить народ, если цензура. Это сложно», - заявила Турава.

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Напомним, что Тамара Турава одна из идеологов сериала «Непосредственно Каха». Он пришелся по душе зрителям.