«Мне Comedy не смешно почти»: Турава высказалась о юморе на телевидении

Юмористка Тамара Турава в шоу Лауры Джугелии заявила, что на телевидении стало крайне тяжело шутить.
«Нам говорили, что проект «Непосредственно Каха» полное дерьмо. Даже когда были миллионные просмотры. Говорили, что это днище и снимать нельзя. Там юмор за гранью. Но ведь когда появился «Камеди» после КВН, то там тоже был юмор на грани».
Как заметила Турава, юмор сегодня становится все пошлее и пошлее. «Если взять КВН, то я не знаю, с чего там смеяться. Я вернулась в КВН и когда мы писали шутки, то мне было их жалко. Мне «Камеди» не смешно почти. Лишь какие-то моменты смешные. Я пришла в КВН и думаю: «Как вы пишете». Ну как рассмешить народ, если цензура. Это сложно», - заявила Турава.
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Напомним, что Тамара Турава одна из идеологов сериала «Непосредственно Каха». Он пришелся по душе зрителям.