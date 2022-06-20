«Мне что, не жить?»: Вика Романец ответила на хейт после разоблачения романа с Александром Липовым

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец на днях рассекретила свой роман с Александром Липовым, с которым ее уже когда-то связывали романтические отношения.
После того, как Вика Романец раскрылась поклонникам, на нее посыпались обвинения. Как же так, недоумевали некоторые, не успела развестись с Антоном Гусевым, а уже новый избранник.
Вика Романец молчать не стала и напомнила всем, что с изменившим ей мужем Антоном Гусевым она рассталась в конце апреля, а на дворе уже лето.
Девушка она красивая, позитивная, поэтому и новый мужчина в ее жизни появился так быстро.
«С бывшим мужем я рассталась 28 апреля так-то! Мне что, не жить? Не кайфовать от свободы? Не любить себя? Отгонять всех от себя? Не судите по себе. Я живу только для себя», - доходчиво объяснила все Вика Романец.
Вика Романец и Александр Липовой. Фото: соцсети
Напомним, со спортсменом Александром Липовым, который имеет в анамнезе двух бывших жен и столько же детей, Вика Романец встречалась еще во время участия в проекте «Дом-2». Пара расставалась, ну а теперь решила возобновить отношения.