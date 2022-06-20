«Мне что, не жить?»: Вика Романец ответила на хейт после разоблачения романа с Александром Липовым

Бывшая участница «Дома-2» Вика Романец на днях рассекретила свой роман с Александром Липовым, с которым ее уже когда-то связывали романтические отношения.

После того, как Вика Романец раскрылась поклонникам, на нее посыпались обвинения. Как же так, недоумевали некоторые, не успела развестись с Антоном Гусевым, а уже новый избранник.

Вика Романец молчать не стала и напомнила всем, что с изменившим ей мужем Антоном Гусевым она рассталась в конце апреля, а на дворе уже лето.

Девушка она красивая, позитивная, поэтому и новый мужчина в ее жизни появился так быстро.