«Мне больно каждый день»: страдающий от кариеса Харви Вайнштейн молит отпустить его из тюрьмы к дантисту

Харви добавил, что ему нужен мост или импланты в том месте, где у него отсутствуют три зуба, иначе он будет выглядеть непрезентабельно в суде. Сейчас продюсер скрывает рот медицинской маской. Его защитник подчеркнул, что отстранение подсудимого от стоматологической помощи будет нарушением его конституционных прав, и сказал, что зияющая дыра среди его передних зубов делает его «нелепым» и «похожим на карикатуру».

Ведущая дело судья Лиза Ленч не согласилась с тем, что Вайнштейн выглядит нелепо, но сказала Верксману написать запрос на стоматологические услуги для ее рассмотрения, передает New York Post.

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Напомним, Вайнштейна уже приговорили к 23 годам за сексуальное насилие над женщинами. 10 октября его ожидает суд по еще пяти аналогичным обвинениям.