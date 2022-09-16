«Мне больно каждый день»: страдающий от кариеса Харви Вайнштейн молит отпустить его из тюрьмы к дантисту

Новая беда у Харви Вайнштейна. На очередном слушании в суде Лос-Анджелеса от 14 сентября, которое было посвящено совершенно иным вопросам, 70-летний кинопродюсер заявил, что ему необходим визит к частному дантисту, потому что тюремный врач грозит оставить его совсем без зубов.
«Эта чрезвычайная ситуация. Я заплачу за дантиста… Это будет одна поездка, только одна, — умолял судью Вайнштейн. — Мне больно каждый день. У меня кариес, и я не могу есть, потому что у меня нет (передних. — Прим. авт.) зубов».
Его адвокат Марк Верксман добавил, что тюремные дантисты предложили заключенному только два варианта решения проблемы с его гнилыми коренными зубами: вырвать их без замены или оставить разрушаться дальше.
Харви добавил, что ему нужен мост или импланты в том месте, где у него отсутствуют три зуба, иначе он будет выглядеть непрезентабельно в суде. Сейчас продюсер скрывает рот медицинской маской. Его защитник подчеркнул, что отстранение подсудимого от стоматологической помощи будет нарушением его конституционных прав, и сказал, что зияющая дыра среди его передних зубов делает его «нелепым» и «похожим на карикатуру».
Ведущая дело судья Лиза Ленч не согласилась с тем, что Вайнштейн выглядит нелепо, но сказала Верксману написать запрос на стоматологические услуги для ее рассмотрения, передает New York Post.
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Напомним, Вайнштейна уже приговорили к 23 годам за сексуальное насилие над женщинами. 10 октября его ожидает суд по еще пяти аналогичным обвинениям.