«Мне ближе его органика»: Шаляпин объяснил, почему Димаш талантливее SHAMANа

Как отметил музыкант, поклонником творчества восходящей звезды он не является.
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что пока ему сложно комментировать творчество восходящей звезды российской сцены — SHAMANа.

«Я как человек с таким же высшим образованием, как у SHAMANа, понимаю, что он умеет петь. Пока больше ничего в нем не вижу. Самостоятельная звезда прежде всего личность. А личность или нет SHAMAN — покажет время».

Как отметил Шаляпин, SHAMAN еще очень молодой, и он лично не знает «этого мальчика». «Я честно могу сказать, что поклонником SHAMANа не являюсь. Мне больше Димаш нравится. Я его чувствую больше, мне ближе его органика. А органика SHAMANа — это не мое. Но я признаю, что он талантливый парень», — заявил Шаляпин.

Напомним, что SHAMAN в последнее время стал невероятно популярным исполнителем. Он выпустил несколько патриотических песен, которые пришлись по душе публике.

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