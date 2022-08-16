«Мне ближе его органика»: Шаляпин объяснил, почему Димаш талантливее SHAMANа

Как отметил Шаляпин, SHAMAN еще очень молодой, и он лично не знает «этого мальчика». «Я честно могу сказать, что поклонником SHAMANа не являюсь. Мне больше Димаш нравится. Я его чувствую больше, мне ближе его органика. А органика SHAMANа — это не мое. Но я признаю, что он талантливый парень», — заявил Шаляпин.

Напомним, что SHAMAN в последнее время стал невероятно популярным исполнителем. Он выпустил несколько патриотических песен, которые пришлись по душе публике.