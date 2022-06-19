«Мне 49, и я собой довольна!»: Наташа Королева в одних трусах предстала перед камерой

Исполнительница хитов «Дельфин и русалка» и «Желтые тюльпаны» Наташа Королева в начале лета уехала в санаторий. Звезда решила взять себя в руки и похудеть, чтобы к пляжу выглядеть безупречно. Результат не заставил себя ждать, и певица поспешила похвастаться своими новыми формами.

Перед зеркалом Наташа Королева предстала в одних трусах. Звезда стала себе позировать на камеру, чтобы похвастаться постройневшими формами перед подписчиками в Сети.

«За 5 дней минус 3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49, и я собой довольна!» - сообщила звезда.