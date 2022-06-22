«Мне — 14, брату — 12»: Запашный вспомнил день, когда погиб Цой

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграм» вспомнил день, когда лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе.
«Я прекрасно помню тот день, когда он погиб в автокатастрофе. Мне — 14, брату — 12. Мы ехали на машине с родителями, и вдруг по радио передали эту новость. Вечером эту новость рассказали в программе «Время».
По словам Запашного, когда он пришел в школу, то на парте у самых красивых девочек класса Лены Фроловой и Иры Бабичевой стоял магнитофон. Играла музыка группы «Кино». Уже через день все парты в школе были исписаны: «Цой жив», «Кино», «Виктор».
Как добавил дрессировщик, популярность группы «Кино» после смерти Виктора Цоя выросла в разы. Сам он также стал поклонником этого музыкального коллектива уже после смерти Виктора Цоя.
Напомним, что Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году. На момент смерти ему было всего 28 лет.